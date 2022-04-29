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Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера «Za президента»

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Российская рок-группа «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По информации местных СМИ, участники «Би-2» отказались выступать из-за баннера с буквой Z. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

«Они отказались выступать на его фоне. Они завесили его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, мы предлагали его снять, разные компромиссные варианты. Но организаторы отказались его снять. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты отказались выступать. Они собрали свои вещи и уехали», — рассказал он.

Сами музыканты рассказали, что уже были готовы начинать концерт.

«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление, однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — говорится в посте.

При этом кто запретил и чем это было аргументировано, не уточнили.

Музыканты пообещали, что вернут деньги за билеты. Они также отметили, что это событие может быть использовано для продолжения информационной атаки на группу.

Позднее гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв коллективом концерта в Омске. По словам Звонкова, согласно условиям договора, в арендуемом зале не должно быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, «мешал звуку и свету», и поэтому коллектив решил его завесить тканью.

Российский продюсер Иосиф Пригожин в четверг, 28 апреля, дал комментарий «Известиям» по поводу отказа рок-группы «Би-2» выступать на концерте. Продюсер считает, что артисты совершили не мудрый поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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