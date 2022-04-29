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Песков заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 апреля, прокомментировал инициативу Киева провести переговоры по эвакуации людей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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По его словам, Кремль не видит темы для переговоров по этой ситуации, поскольку ранее президент России Владимир Путин ясно дал понять, что гражданские лица могут свободно выйти с территории «Азовстали», а военные — сложить оружие.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот день вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

До этого, 21 апреля, президент РФ приказал отменить штурм «Азовстали» и вместо этого заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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