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Космонавт освободил запутавшуюся в проводах антенну системы стыковки

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Российский космонавт Олег Артемьев в ходе выхода в открытый космос освободил антенну системы стыковки и сближения «Курс», установленную на новом российском модуле «Причал». Трансляция выхода в космос идет на сайте Роскосмоса.

«Олег, разработчики антенны передают тебе огромное спасибо», — сказал один из специалистов, который работает в подмосковном Центре управления полетами.

До этого антенна находилась не полностью в раскрытом состоянии, так как ей мешал один из проводов снаружи российского сегмента Международной космической станции.

Ранее в этот день российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, 19 января, космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), первый в 2022 году.

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Сообщалось, что космонавтам нужно было установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, а также смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями «Наука» и «Причал».

26 ноября новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Он выразил уверенность, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

В сентябре «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

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