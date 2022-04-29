Вузы Австрии примут студентов из РФ вне официальных программ обменов

Многие австрийские университеты оставляют для студентов и ученых из России двери открытыми, несмотря на следование общим тенденциям ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Австрийские вузы, следуя установкам Еврокомиссии, отказываются от совместных с Россией исследовательских программ. Университеты Зальцбурга и Инсбрука прекратили сотрудничество с фондом «Русский мир», при содействии которого в этих учреждениях были открыты русские центры», — заявил «Известиям» дипломат.

Кроме того, по его словам, известная венская Шоттенгимназия, с которой программы школьного обмена успешно работали более 30 лет, также заявила о приостановке всех проектов с российским финансированием. Тем не менее, как отметил дипломат, сотрудничество в области студенческих обменов продолжается.

«Многие австрийские университеты подчеркивают, что для студентов и ученых из России, желающих обучаться вне официальных программ обменов, их двери по-прежнему открыты. Интерес к изучению русского языка и литературы также не снижается. Думаю, что многое здесь будет зависеть от позиции федеральных и земельных властей. Последнее слово еще не сказано», — добавил посол.

В интервью «Известиям» Любинский также рассказал об экономическом сотрудничестве наших стран на фоне санкций и культуре отмены российских музыкантов в Австрии.

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