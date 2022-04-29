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СМИ узнали об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева

«Интерфакс»: суд досрочно освободил бывшего главу Минэкономразвития РФ Улюкаева
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Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

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«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Отмечается, что Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее, 30 августа 2020 года, сообщалось, что столичные приставы намерены взыскать с осужденного за коррупцию бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева 1760 рублей и 4 копейки.

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вины и считает себя жертвой провокации.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.

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