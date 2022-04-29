Бизнес делает первые успехи в решении проблемы прекращения поставок запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию, сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Там подчеркнули, что также прорабатывается доставка комплектующих через Казахстан.

Наиболее популярными направлениями поставок запчастей раньше были Китай, Европа и Япония, однако в связи с ограничениями доставка из двух последних стран теперь невозможна, и популярность запчастей из Поднебесной растет, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Он подчеркнул, что параллельно открываются рынки Казахстана и Турции.

По словам Ивана Попова, наиболее значительные сложности с поставками деталей остаются для BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, а также автомобилей американского производства.

Ранее многие детали поставлялись по суше через европейскую границу, а также в Санкт-Петербург, однако из-за санкций это стало невозможно, заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он подтвердил, что теперь значительный объем запчастей начнет доставляться через Турцию, а с налаживанием прямого товаропотока с Китаем — и из него. Оригинальных запчастей может не остаться на складах уже через месяц, оценил эксперт.

Он напомнил, что аналоги запчастей нельзя использовать при ремонте по гарантии. При этом ремонт по ОСАГО с использованием аналогов запчастей возможен — это делается по согласованию с клиентом и с подписанием соглашения, напомнил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников.

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Синдром замены: поставки аналогов автозапчастей наладили через Турцию