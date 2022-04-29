В Херсоне задержали бойца теробороны с большим арсеналом оружия

В Херсоне задержали бойца территориальной обороны Украины Константина Щербаня, у него дома был обнаружен большой арсенал вооружения. Корреспондент «Известий» Иван Литомин побеседовал с задержанным.

«У меня 12 человек было во взводе. Нас собрали, потом нас распустили, сказали сидеть дома с оружием. Сидел дома. На Донбассе в Песках, в Марьинке был. С 2015 по 2016 был инженером-сапером, разминировал», — рассказал Щербань.

Среди найденного у него оружия — подготовленные к бою гранаты, боеприпасы, автомат АК-74, нож и осветительные ракеты. При этом, как уточнил мужчина, применить это оружие не пришлось.

Будучи инженером-сапером, продолжил он, людей не убивал.

«Не стрелял. Инженеры не стреляют. У меня было личное оружие. Мы если хотели пострелять, ездили в тир. Людей не убивали», — сказал задержанный.

До того, как стать сапером, мужчина работал грузчиком, мобилизовали его в АТО, где он провел четыре года.

«Зарплата была в 2015 году 2 тыс. гривен. Потом около 10 тыс. гривен», — добавил член украинской теробороны.

20 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен обнаруженный российскими военными штаб теробороны в одной из школ Херсона. Радикалы использовали образовательное учреждение как опорный пункт. Здание школы и подвал были забиты ящиками с патронами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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