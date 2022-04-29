Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об усилении мер по профилактике холеры. Об этом 28 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.

«Цель документа – предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Постановление Роспотребнадзора предписало установить контроль за лабораторным исследованием сточных вод, провести тренировочные занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, а также обеспечить запасы диагностических сред и наборов реагентов.

Попова поручила главам территориальных органов ведомства обеспечить готовность больниц и лабораторий к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой в срок до 1 июня 2022 года.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры.

В Роспотребнадзоре напомнили, что основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил надлежащей гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи.

11 марта постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что 30 биолабораторий на Украине занимались усилением патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Ранее в этот день в пресс-службе нижней палаты парламента РФ заявили, что если в ходе расследования факты создания на Украине биологического оружия подтвердятся, это будет означать грубейшее нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной.