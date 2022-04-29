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Минобороны рассказало о подвигах солдат ВС РФ в ходе спецоперации

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В Министерстве обороны России в пятницу, 29 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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В оборонном ведомстве рассказали о полковнике, командире бригады управления Евгении Волкове, который вместе с вверенной ему бригадой смог оперативно организовать режимную телефонную связь на маршрутах движения основных сил и средств группировки российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских военных нарушить логистику материального обеспечения передовых подразделений группировки.

Уточняется, что Волков в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка в ходе боестолкновения с украинскими националистами в условиях минометного обстрела руководил действиями подразделений связи для обеспечения управления. При попытке прорыва обороны противником подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, где в крайне тяжелой обстановке не допустил срывов обеспечения связи, организовал эвакуацию средств техники связи и личного состава из-под огня противника.

Старший лейтенант Роман Матюк, продолжили в Минобороны, в составе мотострелкового батальона выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Во время ожидания команды от руководства перед началом выдвижения основных сил, старший лейтенант обнаружил автомобиль противника, направляющийся на большой скорости в тыл колонны.

Матюк вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по националистам, в результате чего машина была выведена из строя, а находившиеся в ней националисты были уничтожены. При досмотре машины было обнаружено три ручных противотанковых гранатомета, а также большое количество взрывчатки, добавили в ведомстве.

В дальнейшем, во время продвижения вглубь освобождаемого населенного пункта, старший лейтенант заметил националиста, целящегося из противотанкового гранатомета в танк батальона, и немедленно его уничтожил, тем самым спас технику и экипаж танка.

В ведомстве также подчеркнули мужество и решительность старшего сержанта Александра Попова, который в ходе очередного марша сопровождения колонн материального и технического обеспечения для снабжения российских подразделений продовольствием, боеприпасами, горючими и смазочными материалами обнаружил вооруженную группу националистов на БМП, которые были вооружены гранатометом и стрелковым оружием и готовились к нападению.

Попов прицельным выстрелом из РПГ уничтожил БМП противника. В результате скоротечной атаки отделением под командованием старшего сержанта остатки группы украинских диверсантов были ликвидированы.

28 апреля сообщалось, что военные Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в ходе спецоперации. Кроме того, в результате ударов были уничтожены свыше 320 человек личного состава ВСУ и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Семь украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты ПВО над населенными пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки, Редкоруб, Марьевка, Наугольное и Чернобаевка.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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