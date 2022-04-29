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МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

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Министерство обороны России опубликовало новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны в рамках мультимедийного проекта «Архивы помнят всё...».

Отмечается, что в апреле 1944 года Красная Армия завершила освобождение Правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов.

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«Несмотря на то, что гитлеровцы были прогнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники — националисты из вооруженных формирований УПА, которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты», — говорится в сообщении.

По данным проекта, для борьбы с ними командующий войсками 1-го Белорусского фронта, генерал армии Константин Рокоссовский принял решение провести ряд специальных операций по их ликвидации.

В «Архивах», в частности, опубликовано донесение прокурору 1-го Белорусского фронта генерал-майору Яченину от 20 июля 1944 года. Отмечается, что к смертной казни был приговорен националист Никонор Радько 1922 года рождения, который проживал на временно оккупированной немцами территории села Нивец Ровенской области, имел тесную связь с УПА и активно помогал убивать граждан СССР.

Из другого документа следует, что Валентин Денисюк 1924 года рождения проживал на временно оккупированной территории в Волынской области и встал на путь измены родине. Летом 1942 года он добровольно поступил на службу в немецкую полицию и принимал участие в расправах над мирными гражданами.

Подчеркивается, что значительная часть документов, опубликованных в разделе, посвящена спецоперациям по ликвидации банд УПА на северо-западе Украины. К выявлению и уничтожению вооруженных формирований бандеровцев помимо подразделений фронтовых частей НКВД были привлечены четыре кавалерийских полка и два отдельных стрелковых батальона Красной Армии.

Ранее, 15 апреля, Министерство обороны РФ в рамках акции «Архивы помнят всё...» сообщило, что многие архивные документы, описывающие преступления немецких фашистов в отношении советских граждан, указывают на причастность украинских националистов к противоправным действиям. Подчеркивается, что даже после ухода немецко-фашистских оккупантов украинские националисты продолжали творить свои зверства. Особая жестокость и изуверство отмечены в акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года. В ней даны результаты исследования четырех трупов, которые были найдены вблизи деревни Хрыцки Ровенской области. Одна из убитых после мучительных издевательств и удушения была за ноги подвешена к дереву, второй — повешен на балку угла сарая, двое оставшихся были найдены на дороге.

О запуске проекта «Архивы помнят всё...» сообщалось 21 марта. «Архивы» включают в себя записи и документы из фондов Центрального архива МО, относящиеся к расследованию противоправных действий нацистских захватчиков и коллаборантов на оккупированных территориях СССР. В представленных докладах содержатся свидетельства о преступлениях против мирного населения Украинской ССР: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, сообщили в российском Минобороны.

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