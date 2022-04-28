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Голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России пройдет 10 мая

Генассамблея назначила голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России на 10 мая
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Генеральная Ассамблея ООН 10 мая проведет голосование по вопросу вступления Чехии в состав Совета организации по правам человека (СПЧ). Об этом сообщила в четверг, 28 апреля, представитель председателя сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

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Чехия является единственным кандидатом на вступление в СПЧ после выхода РФ из организации.

«Что касается рассмотрения Генеральной Ассамблеей вопроса вакантного места в Совете ООН по правам человека, голосование запланировано на 10 мая на 10:00 (17:00 мск)», — сказала Кубияк на брифинге.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ). В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации.

В этот же день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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