Песков заявил об отсутствии у Путина планов созвониться с Гутерришем

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем после его визита в Киев. Об этом 28 апреля рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил Песков «РИА Новости» на вопрос о возможности скорой телефонной беседы Путина и Гутерриша.

Ранее в этот день после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гутерришем вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

В ответ Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин ясно выразился о возможности провести эвакуацию гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, это не тема для переговоров.

Гутерриш 26 апреля встретился в Москве с Путиным, они обсудили ситуацию на Украине. В ходе диалога Путин отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, а ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают. Кроме того, генсек ООН поговорил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В тот же день стало известно, что Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам.

После этих переговоров генсек ООН поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогу беседы, в частности, сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее, 20 апреля, генсек ООН направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он отметил, что хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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