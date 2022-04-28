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Новую поликлинику возведут в Рязани к концу 2025 года

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В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани к концу 2025 года планируют возвести новую поликлинику. Об этом врио министра здравоохранения региона Владимир Грачев рассказал в четверг, 28 апреля.

По его словам, в первую очередь город выделил земельный участок. С помощью областного правительства объект удалось включить в федеральную программу строительства объектов первичного звена здравоохранения, пишет 62INFO.ru.

«На следующий год планируется сделать проектно-сметную документацию. И в 2024 года мы ожидаем начало, а в конце 2025 — конец строительства шикарнейшей поликлиники в Дашково-Песочне», — заявил Грачев.

Ранее в апреле в Московской области определили подрядчика, который займется строительством поликлинического отделения в городском округе Лобня. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году.

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