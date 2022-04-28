Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с «Азовстали»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским эвакуацию мирных граждан с «Азовстали». Об этом в четверг, 28 апреля, заявил генсек ООН.

«Во время моего визита в Москву президент [России Владимир] Путин согласился в принципе на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос», — сказал он на совместной пресс-конференции с украинским лидером.

Позднее Зеленский заявил о том, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминил, что Владимир Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров.

27 апреля стало известно, что Гутерриш прибыл на Украину для переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Зеленским. Встреча состоялась на следующий день после визита генсека ООН в Москву, где он встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров рассказал, что основное внимание на переговорах с генсеком ООН было уделено ситуации в Европе, вокруг Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также укреплению сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе конфликта. Как отметил Лавров, Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.

Кроме того, стало известно, что Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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