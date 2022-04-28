В ГИБДД рассказали об использовании аэростата для контроля исполнения ПДД

Автоинспекторы Ростовской области совместно с сотрудниками Росгвардии провели профилактический рейд с использованием аэростата. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что более 10 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

«В отношении нарушителей стражи порядка составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 1500 рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последнюю неделю автоинспекторы зарегистрировали несколько массовых ДТП с трагическими последствиями в местах проведения ремонтных работ на трассе М-4 «Дон».

Уточняется, что во время рейдов используется летательный аппарат «Око-1», который представляет собой привязной аэростат с видеокамерой. Он позволяет наблюдать за обстановкой с высоты до 200 м в радиусе до 2 км.

Как рассказали в ГИБДД, с помощью аппарата можно на протяжении длительного времени с высоты контролировать исполнение ПДД, фиксировать факты правонарушений, а также выполнять визуальное сопровождение транспортных средств.

Госавтоинспекция Ростовской области напомнила, что участники дорожного движения обязаны строго соблюдать предписания временных дорожных знаков и разметки, а также безопасную дистанцию и боковой интервал. Кроме того, в ГИБДД уточнили, что в регионе проводится ремонт дорог на двух участках трассы М-4 «Дон» с 801 км по 860 км и с 982 км по 1007 км.

Ранее, 26 апреля, в ГИБДД рассказали об отвлекающих водителей факторах. Отмечается, что от дороги водителей отвлекают разговоры по телефону, курение и употребление кофе за рулем. В ГИБДД подчеркнули, что иногда водители наносят макияж в процессе поездки, из-за чего теряют бдительность.

Накануне в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ сообщили об автоматическом продлении действия истекших прав. Как указали в ведомстве, в случае необходимости управления транспортом за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение. Также документ придется поменять, если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом или само удостоверение утрачено или повреждено.