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В Белом доме изучают возможность конфискации активов ЦБ РФ

Блинкен: США изучают возможность конфискации активов Центробанка России
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Юристы администрации президента США Джо Байдена изучают, возможно ли конфисковать государственные активы ЦБ РФ, заблокированные в рамках санкций. Об этом 28 апреля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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На слушаниях в профильном комитете палаты представителей его спросили, можно ли применить к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка России, меры, которые предложено использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов.

«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов», — ответил Блинкен.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, заявил, что направит конгрессу проект о конфискации имущества бизнесменов из России.

В Москве же действия США и их партнеров по отношению к российскому имуществу называют воровством.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что «у нас украли довольно значительную сумму наших резервов». Песков имел в виду более $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены западными странами.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».

В апреле совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. Украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

15 марта министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях в отношении России. В первую очередь ограничения вводятся для того, чтобы нанести урон «олигархам и другим представителям элиты, которые разбогатели в годы правления президента Путина».

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике.

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