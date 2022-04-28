Завод «Автотор» уйдет в корпоративный отпуск в мае

Коллектив предприятий «Автотор» уйдет в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая. Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, пресс-служба завода.

«С 1 по 22 мая 2022 года коллектив предприятий АВТОТОР будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в штатном режиме продолжат работать подразделения, которые отвечают за поддержание производственной инфраструктуры.

Кроме того, корпоративный отпуск не коснется структур, управляющих строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей завода.

Также продолжат работу сотрудники «Конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

15 апреля сообщалось, что на «Автоторе» приостановлен конвейер для сборки BMW, при этом ведется выпуск моделей Kia и Hyundai. Главной причиной остановки работы называется дефицит комплектующих вследствие разрыва логистических связей на фоне санкций.

Ранее в марте стало известно, что калининградское предприятие «Автотор холдинг» запустит производство и выпустит пилотную партию электромобилей. Отмечалось, что премьера первой партии состоится уже в 2023 году. Как сообщали в Минпромторге РФ, батареи для электрокаров будет делать дочерняя компания «Росатома» «Рэнера», которая входит в топливную компанию ТВЭЛ.