Квартал у монумента Дружбы отдали под застройку в Уфе

Власти Уфы отдали исторический квартал в районе монумента Дружбы под строительство нового жилья и деловых объектов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на постановление городской мэрии.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской. Площадь участка составляет 38 га, его застройкой должна заняться компания ООО «ГК «Жилстройинвест».

Предполагается, что на территории снесут малоэтажные дома и возведут на их месте современное жилье и коммерческую недвижимость.

Как отмечает «МедиаКорСеть», данный квартал является историческим. При проектировании будущих объектов застройщику необходимо учитывать защитные и охранные зоны культурного наследия, а также городские леса, водные объекты и санитарно-защитные зоны.