Десяток строений сгорели в крупном пожаре в СНТ под Тюменью

На территории СНТ «Красная горка» в Тюменском районе произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 11 строений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации оперштаба, сгорели три дома, четыре бани и четыре небольшие надворные постройки. Пострадавших и погибших нет.

Как уточняет портал «Наш город», сейчас администрация Богандинского муниципального образования собирает помощь для людей, чьи дома были уничтожены огнем.

На месте работали 39 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 10 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в этот же день около 500 человек эвакуировали из садовых товариществ в Курганской области, где огонь охватил не менее 56 строений. Силы пожарных направлены на защиту 500 дачных домов. Численность группировки спасателей составляет 25 единиц техники и более 100 человек.

Отмечалось, что пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.