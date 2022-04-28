Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Политика
МИД осудил Киев за фейки о нанесении Москвой ущерба ядерной безопасности
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Спорт
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Белоруссии
Мир
Дело по обвинению Медведчука в госизмене в мае передадут в суд
Мир
Путин обсудил с главой Индонезии работу G20 и спецоперацию на Украине
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
В ВР внесли проект выхода из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ
Мир
Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине
Экономика
Правительство утвердило правила предоставления новых субсидий авиакомпаниям
Мир
MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

Десяток строений сгорели в крупном пожаре в СНТ под Тюменью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории СНТ «Красная горка» в Тюменском районе произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 11 строений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации оперштаба, сгорели три дома, четыре бани и четыре небольшие надворные постройки. Пострадавших и погибших нет.

Как уточняет портал «Наш город», сейчас администрация Богандинского муниципального образования собирает помощь для людей, чьи дома были уничтожены огнем.

На месте работали 39 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 10 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в этот же день около 500 человек эвакуировали из садовых товариществ в Курганской области, где огонь охватил не менее 56 строений. Силы пожарных направлены на защиту 500 дачных домов. Численность группировки спасателей составляет 25 единиц техники и более 100 человек.

Отмечалось, что пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022