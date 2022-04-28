Специализированный спортцентр для людей с ОВЗ построили в Казани

В Казани завершилось строительство специализированного спортивного комплекса для занятий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Он стал первым в Татарстане.

Здание на территории мечети «Ярдэм» откроют в начале мая, в преддверии Ураза-байрама.

Площадь спортцентра превышает 1 тыс. кв. м. На первом этаже оборудовали многофункциональный спортивный зал и тренировочный зал для людей на инвалидных колясках. Имам-хатыб мечети Илдар хазрат Баязитов рассказал ИА «Татар-информ», что оборудование, установленное в комплексе, позволит проводить занятия по многим паралимпийским видам спорта: флорболу, бочче, футболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу. В будущем к этому списку добавят тренировки по фехтованию.

На втором этаже — залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет с оборудованием для электрической мышечной стимуляции. Стоимость 25 специальных тренажеров, приобретенных для этих залов, — порядка 12 млн рублей.

Занятия в спортивном комплексе будут проходить ежедневно, к ним подключат 18 профессиональных тренеров с сертификатами по работе с людьми с ОВЗ.

Агентство отмечает, что ранее эта категория жителей Казани занималась в обычных спортзалах. Специальный центр возвели по инициативе мэра Ильсура Метшина.