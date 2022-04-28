Ельчан предостерегли от посещения парков из-за обработок от клещей

Жителей Ельца в Липецкой области предупредили о начале обработок общественных пространств от клещей. Речь идет о трех зонах отдыха: парке 40-летия, Петровском парке и парке железнодорожников.

Представители администрации МАУК «Городские парки» просят посетителей в течение двух суток с момента обработки парков не выгуливать там собак и не посещать детские площадки.

Ранее специалисты провели акарицидную обработку Городского парка.

GOROD48 со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Липецкой области 22 апреля сообщил, что по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 143 человека. 65 пострадавших — это дети.

Среди отправленных на исследование 147 клещей 23 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, еще семь — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека.