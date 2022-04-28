Жителю Невинномысска вынесли приговор за аферу на 80 млн рублей

Суд в Ставропольском крае вынес приговор жителю Невинномысска, который обвинялся в незаконной банковской деятельности с извлечением 80 млн рублей дохода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что подсудимый, действуя в составе преступной группы, принял участие в создании 16 подставных юридических лиц. От их имени проводились фиктивные и бестоварные сделки, незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию в виде операций по выдаче наличных денег. В результате злоумышленники извлекли доход в размере 80 млн рублей, пишет NewsTracker.

Жителя Невинномысска признали виновным по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), а также по 16 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Рассмотрение уголовных дел в отношении других участников преступной группы продолжается.