Солист группы «Пилот» прокомментировал решение «Би-2» не выступать в Омске

Фронтмен группы «Пилот» Илья Черт 28 апреля прокомментировал «Известиям» отказ группы «Би-2» выступать в Омске. По его словам, музыканты таким образом могли выразить свое личное мнение.

Отмена концерта произошла ранее в этот день, буквально за несколько минут до начала. Музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали. Вину за срыв мероприятия «Би-2» возложили на организаторов, не уточнив, кто именно запретил выступать и чем это было аргументировано.

Однако по данным местных СМИ, рок-группа сама отменила концерт из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене.

Черт предположил, что выступление на фоне такого баннера может «не соответствовать жизненной позиции коллектива», однако добавил, что «каждый имеет право иметь свое мнение».

«Я спокойно к этому отношусь. <...> Они не поддерживают то, что происходит сейчас в России. А я поддерживаю. Просто мы, как говорится, имеем разные точки зрения», — заявил он.

Срыв концерта сразу после объявления об отмене мероприятия прокомментировал замминистра физкультуры и спорта региона Иван Колесник. Он вышел с рупором на площадь к поклонникам группы и заявил, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер «черным траурным полотном».

«Весь день у нас прошел в переговорах, мы предлагали его снять, разные компромиссные варианты. Но организаторы отказались его снять. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты отказались выступать. Они собрали свои вещи и уехали», — рассказал он.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».