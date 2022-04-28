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Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону вновь усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Логвиненко.

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Согласно документу, департаменту транспорта предстоит усилить меры по дезинфекции автобусов и пересмотреть расписание маршрутов, чтобы не допустить массового скопления людей в салонах и на остановках. Управлениям культуры, торговли и спорта также необходимо усилить мониторинг за соблюдением ограничений в общественных местах.

Городское управление образования получило распоряжение приостановить все досуговые и массовые мероприятия в школах. Также ведомство попросили проследить за кварцеванием учебных классов, соблюдением масочного режима и организацией «утреннего фильтра» в детсадах, который должен проводить медработник.

Кроме того, в городе создадут мониторинговые группы для контроля за соблюдением масочного режима, пишет RostovGazeta.

По данным федерального штаба по заболеваемости, за последние сутки в Ростовской области выявлено 160 случаев коронавируса. Госпитализированы 56 человек, выздоровели — 199, скончались — четыре.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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