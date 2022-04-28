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Вопрос о засыпке Казанки в Казани вынесли на общественные слушания

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В Казани на общественное обсуждение вынесли вопрос о засыпке берега реки Казанки. Оно продлится до 27 мая. Жители города смогут выразить свое мнение, придя в здание городского управления архитектуры и градостроительства исполкома.

Inkazan.ru пишет, что в начале апреля в администрации отменили проведение обсуждений этого вопроса, объяснив это просьбой разработчика документации по засыпке компании «Эко-М».

Сначала власти говорили, что засыпать часть берега реки необходимо для строительства Соборной мечети, а затем отмечали, что это нужно для строительства набережной у центра семьи «Казан».

Ранее сообщалось, что создание искусственного земельного участка обойдется в 10,1 млн рублей. Деньги поступят из республиканского бюджета. Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана».

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