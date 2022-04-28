Автопробег профсоюзов «Zа мир без нацизма» добрался до Казани

В Казани 28 апреля состоялся Всероссийский автопробег профсоюзов, приуроченный к Первому мая. В этом году он был посвящен и поддержке Вооруженных сил РФ, проводящих спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, и прошел под лозунгом «Zа мир без нацизма». Автопробег сопровождал военный оркестр и десятки поддерживающих людей.

«Пусть наша встреча придаст невероятные силы нашим войскам, которые сегодня принимают участие в спецоперации. Сегодня Татарстан и вся Россия в этом пробеге солидарны», — цитирует слова помощника президента республики Лейлы Фазлеевой телеканал «Татарстан 24».

Колонна автомобилей, украшенная флагами и лозунгами, выехала из Владивостока, по пути к которой присоединились и новые участники. Один из них — Дмитрий Морокин. Он присоединился к пробегу в Новосибирске, проехал Омск, Курган, Уфу и Нижнекамск.

«Когда прочитают наши требования: «Мир, труд, май, мир без нацизма», кто-то одобрительно кивает, кто-то сигналит из машин. Поддержка чувствуется, и это правильно», — отметил он.

Из Казани автоколонна направится в Москву, где 1 мая автомобилисты примут участие в мероприятиях, посвященных празднику весны и труда. А 9 мая она будет в Волгограде на Мамаевом кургане отдавать дань памяти воинам, павшим за мирное небо над головой в Великой Отечественной войне.

6 марта более 50 тыс. автомобилистов провели автопробег в поддержку президента России Владимира Путина, правительства РФ и спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Массовые пробеги прошли в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, Липецке, Орле, Белгороде, Иваново, Симферополе, Краснодаре, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске и Петропавловске-Камчатском. На автомобилях были также размещены буква Z, которая стала символом поддержки армии России, и лозунги «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!», «Zадачу Vыполним!».

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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