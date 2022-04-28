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В Оренбуржье приступили к созданию учебно-производственных центров

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В Оренбургской области приступили к созданию учебно-производственных кластеров на базе колледжей. Об этом сообщает региональное правительство.

В четверг, 28 апреля, были подписаны соглашения между министерством образования региона, учебными заведениями и крупнейшими промышленными предприятиями Восточного Оренбуржья. Партнерами выступили киембаевский ГОК «Оренбургские минералы», АО «Уральская Сталь» и АО «Орский машиностроительный завод», пишет РИА «Оренбуржье».

Учебно-производственные кластеры появятся на базе горно-технологического техникума в Ясном, Новотроицкого политехнического колледжа и Орского технического техникума им. А.И. Стеценко. Учреждения получат по 100 млн рублей из федерального и по 20 млн рублей из регионального бюджетов. Предприятия-работодатели направят еще по 20 млн рублей.

Кластеры создаются в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Ожидается, что за три года реализации программы ее участниками станут 750 студентов, обучающихся по девяти рабочим профессиям.

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