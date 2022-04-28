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МИД осудил Киев за фейки о нанесении Москвой ущерба ядерной безопасности

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Представители киевского режима продолжают распространять ложную информацию относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, которое якобы нанесло ущерб безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Как подчеркнула 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные заявления не соответствуют действительности.

Дипломат напомнила об обвинениях Киева в мародерстве на ЧАЭС и центральной аналитической лаборатории «Экоцентр», росте уровня радиации в районе станции и др.

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«Достоверная информация об истинном положении дел на объектах не раз передавалась нами по линии МАГАТЭ — на этот счет публиковались российские информационные циркуляры. Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых четко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чем не основаны», — указала Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИДа.

Дипломат также отметила, что Чернобыльская АЭС была передана 31 марта подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии РФ украинскому персоналу станции по акту приема-передачи. И, согласно этому документу, никаких претензий к российским военным со стороны администрации ЧАЭС не имелось, подчеркнула Захарова.

Кроме того, Захарова напомнила о захвате в плен четырех специалистов «Росатома», прибывших на Ровенскую АЭС для сопровождения груза.

«Решительно осуждаем киевский режим, который захватил и на протяжении полутора месяцев удерживал в плену четырех специалистов «Росатома», прибывших на Ровенскую АЭС для сопровождения груза, в плановом порядке доставленного на эту станцию из России. Они вернулись на Родину из плена только в результате обмена. Они рассказали о бесчеловечном отношении к ним представителей СБУ. Рассчитываем, что виновные в этом преступлении понесут суровое наказание», — подытожила она.

Ранее в этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС не превышает допустимые значения.

26 апреля в постоянном представительстве России при ООН заявили, что угроза ядерных провокаций на АЭС на Украине сохраняется. Постпредство также заявило, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

9 марта заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил о том, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Как позже отметила Захарова, украинские военные формирования регулярно осуществляют провокации, направленные на создание на ЧАЭС аварийной ситуации.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, а незадолго до этого, 24 февраля, установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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