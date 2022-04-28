Дело по обвинению Медведчука в госизмене в мае передадут в суд

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в четверг, 28 апреля, заявила, что дело по обвинению украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в госизмене передадут в суд в мае.

«У нас по Медведчуку несколько дел. Одно дело, которое сейчас должно перейти в суд, это дело абсолютно свежее. Внесение в единый реестр досудебных расследований было 11 марта 2021 года, подозрение было в марте по статьям «Госизмена» и «Военные преступления»… Тут следствие у нас окончено. В мае это дело попадет в суд. Другое дело по углю, там следствие продолжается», — сказала Венедиктова в эфире телеканала «Рада».

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос обмена Медведчука на пленных украинских военных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.