Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Политика
МИД осудил Киев за фейки о нанесении Москвой ущерба ядерной безопасности
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Спорт
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Белоруссии
Мир
Дело по обвинению Медведчука в госизмене в мае передадут в суд
Мир
Путин обсудил с главой Индонезии работу G20 и спецоперацию на Украине
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
В ВР внесли проект выхода из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ
Мир
Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине
Мир
ООН заявила о работе с РФ и Украиной над эвакуацией жителей Мариуполя
Общество
В майские праздники изменится режим работы Московской канатной дороги
Сюжет:

Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, заявил, что направит конгрессу проект о конфискации имущества бизнесменов из России. Вырученные средства он планирует направить на помощь Украине.

Раскручивание гаек: почему США решили ослабить санкции
Сняты ограничения, связанные с телекоммуникационным оборудованием и интернет-технологиями

«Я также направляю конгрессу всеобъемлющий пакет, который <...> позволит сделать так, чтобы мы изъяли их полученные нечестным путем доходы. Этот пакет законодательных инициатив направляет силы наших правоохранительных органов на изъятие собственности, связанной с российской клептократией», — цитирует американского лидера CNN.

Также Байден запросил у конгресса $33 млрд на всестороннюю поддержку Украины. Из них $20,4 пойдут на военную помощь и помощь в области безопасности, а еще по меньшей мере $3 млрд — на гуманитарную.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022