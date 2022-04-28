Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов

Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, заявил, что направит конгрессу проект о конфискации имущества бизнесменов из России. Вырученные средства он планирует направить на помощь Украине.

«Я также направляю конгрессу всеобъемлющий пакет, который <...> позволит сделать так, чтобы мы изъяли их полученные нечестным путем доходы. Этот пакет законодательных инициатив направляет силы наших правоохранительных органов на изъятие собственности, связанной с российской клептократией», — цитирует американского лидера CNN.

Также Байден запросил у конгресса $33 млрд на всестороннюю поддержку Украины. Из них $20,4 пойдут на военную помощь и помощь в области безопасности, а еще по меньшей мере $3 млрд — на гуманитарную.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».