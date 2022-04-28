ФАС получила ходатайство от группы MAX о покупке OBI

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» о согласовании сделок по приобретению 100% долей торговой сети товаров для дома и строительства OBI. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства в четверг, 28 апреля.

Ходатайства поступили о приобретении 100% долей организаций ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «ОБИ Прямой импорт и поставки», ООО «Управление активами Волжский», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», а также 58% долей компании ООО «Сделай своими руками – Казань».

Ранее в этот же день источник «Известий» в одном из ведомств, знакомый с деталями сделки, сообщил, что ФАС получила ходатайство о покупке OBI группой MAX, которая занимается разработкой строительных объектов. Компанией владеет Илья Колобков. Он также владеет 50% строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, SPA-комплексами. Кроме того, бизнесмену принадлежит 20% Московского института экзистенциональных исследований. До этого предприниматель не получил опыта управления розничной компанией.

В «Самис» сказали «Известиям», что сделка по покупке OBI уже проведена. Получить комментарий Колобкова не удалось.

В OBI «Известиям» не стали комментировать ситуацию.

Немецкий гипермаркет появился в России в 2003 году и стал первым иностранным DIY-ритейлером в стране. Сейчас в РФ работают 27 магазинов сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Практически все площади находятся в аренде.

В начале марта OBI объявила об уходе из РФ, приостановив продажи. Позже ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — до конца майских праздников откроют все магазины, первым заработал гипермаркет в Москве на Ходынском Поле.

Внешние управляющие продают сеть в интересах немцев. Плюс к этому в компании заявили «Известиям», что планируют сделать ребрендинг, но около полугода российский дивизион может использовать бренд OBI — это делают с разрешения штаб-квартиры ритейлера в Германии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал планы OBI по возобновлению работы в России позитивным сигналом рынку и другому иностранному бизнесу.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков заявил «Известиям», что перезапуск продаж, оборотный капитал, выстраивание новых цепочек поставок могут потребовать до 10% годового оборота компании. Он предположил, что ориентировочно сделка будет стоить в диапазоне 30–50 млрд рублей.

Решение OBI о прекращении работы в России было связано со спецоперацией Москвы по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. РФ подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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