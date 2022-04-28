Боец рассказал о вычислении украинского военного среди гражданских

Один из защитников Донбасса в разговоре с корреспондентом телеканала «Известия» 28 апреля рассказал, как им удалось вычислить среди гражданских украинского военнослужащего.

По его словам, украинский военный переоделся в гражданскую одежду и присоединился к группе мирных жителей из 10 человек, среди которых было семь женщин и трое мужчин, однако бойцам удалось вычислить военнослужащего и задержать.

20 апреля замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров заявил, что украинские военные пытаются попасть на территорию России под видом беженцев.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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