Журналист «Известий» рассказал об обстановке в Попасной

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал об обстановке в Попасной Луганской Народной Республики. Съемочная группа двигалась за разведротой.

«Мы обходим самые горячие точки в настоящий момент, всё это выход к основной цели штурмовых групп — это вагонно-ремонтный завод», — рассказал журналист.

По словам Кулаги, «пули свистят со всех сторон, бой не смолкает».

Накануне журналист показал кадры штурма позиций ВСУ в Попасной. Он рассказал, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах. На видео слышны звуки стрелковых орудий, работы танков и артиллерии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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