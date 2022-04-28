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В минобороны Польши объявили о передвижении колонн военной техники в связи с учениями

В минобороны Польши объявили о передвижении колонн военной техники в связи с учениями
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Минобороны Польши предупредило граждан о том, что с 1 мая по конец месяца планируется передвижение техники на север и восток страны из-за военных учений. По этой причине движение в некоторых регионах может быть ограничено. Об этом говорится в сообщении на сайте вооруженных сил республики в четверг, 28 апреля.

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«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западнопоморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. <…> Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что военная техника будет передвигаться в ночное время, чтобы максимально сократить причинение дискомфорта автомобилистам и пешеходам, однако не исключили осуществление некоторых поездок днем и даже в часы пик. Транспорт будут сопровождать военная жандармерия и подразделения регулирования дорожного движения ВС Польши в сотрудничестве с полицией.

«Просьба не публиковать информацию и фотографии, отражающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прохождения воинских колонн, данные о вылетах и ​​посадках военных самолетов», — добавили в вооруженных силах, подчеркнув, что необдуманные поступки могут привести к негативным последствия для системы безопасности и обороны.

Ранее в этот же день глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Военные учения проходят во многих западных странах. Так, 18 апреля во всех регионах Латвии стартовал весенний этап учений с участием подразделений НАТО Namejs 202. Общее количество военнослужащих из других стран составило приблизительно 3 тыс. человек.

Общая цель учений — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия их в первом этапе в балтийскую республику прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Помимо воинских частей из самой Латвии учебные задачи также будут выполнять подразделения, которые сейчас находятся в стране в рамках расширенной боевой группы НАТО и представляют десять государств: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

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