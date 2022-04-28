Центробанк сообщил о размере международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 22 апреля составили $607,1 млрд. Об этом сообщили в Центробанке в четверг, 28 апреля.

«Международные резервы по состоянию на 22 апреля составили $607,1 млрд, сократившись за неделю на $4 млрд, или на 0,7%», — говорится в заявлении.

По состоянию на 15 апреля российские резервы составляли $611,1 млрд, сообщает телеканал «360».

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Запада по заморозке российских активов стали опасным прецедентом, дающим право Москве на ответные шаги.

По ее словам, блокировка активов России и других стран является неприкрытым воровством. Как заключила Захарова, действия Запада по заморозке российских резервов могут расцениваться как посягательство на суверенную собственность.

19 апреля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил «Известиям», что в обозримом будущем Россия вряд ли вернет свои замороженные резервы. По его мнению, все введенные против РФ санкции в долгосрочной перспективе имеют «разнонаправленное значение для тех, кто вводит, и тех, против кого вводят», однако в России не стоит ожидать обрушения экономики или социально-политического кризиса.

Ранее в этот день глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов, сообщает телеканал «Звезда».

25 марта в Центробанке России заявили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны, передает RT.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура, несмотря на внешнее давление, будет работать бесперебойно.

Международные резервы состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.