Объект культурного наследия «Дом Захаровых» в Петрозаводске перенесут

В Петрозаводске (Республика Карелия) планируют переместить объект культурного наследия «Дом Захаровых» в квартал исторической застройки. Об этом центр управления регионом (ЦУР) сообщил в комментарии к посту в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о деревянном здании, расположенном по улице Свердлова, 30. В марте 2022 года Министерство культуры РФ приняло положительное решение о его перемещении на территорию достопримечательного места «Кварталы исторической застройки».

В данный момент здание находится в частной собственности, уточняет ИА «Карелinform». Владелец обеспечил расселение жильцов и профинансировал разработку проекта реставрации и перемещения. В качестве нового места размещения выбран участок на улице Федосовой. Специалисты уже обустроили на нем фундамент.

Дом Захаровых является объектом культурного наследия регионального значения. Отмечается, что вопрос о проведении работ по его сохранению и перемещении прорабатывался длительное время.