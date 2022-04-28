Прямой эфир
Мир
Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине
Мир
ООН заявила о работе с РФ и Украиной над эвакуацией жителей Мариуполя
Общество
В майские праздники изменится режим работы Московской канатной дороги
Мир
В Болгарии предприниматели призвали восстановить поставки российского газа в страну
Мир
Годовая инфляция в ФРГ достигла рекордных 7,4% в апреле
Мир
Польша объявила о переброске военной техники в связи с учениями
Мир
В МАГАТЭ не подтвердили серьезного превышения радиации на ЧАЭС из-за земляных работ
Мир
Росгвардия обезвредила более 200 противодесантных мин в Херсонской области
Мир
Байден предложит конгрессу изымать связанные с РФ активы в пользу Украины
Мир
Экс-депутат заявил о получении сотрудниками офиса Зеленского гражданства Британии
Экономика
10 стран потребовали от ЕС более ясных комментариев о расчетах за газ в рублях

Объект культурного наследия «Дом Захаровых» в Петрозаводске перенесут

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске (Республика Карелия) планируют переместить объект культурного наследия «Дом Захаровых» в квартал исторической застройки. Об этом центр управления регионом (ЦУР) сообщил в комментарии к посту в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о деревянном здании, расположенном по улице Свердлова, 30. В марте 2022 года Министерство культуры РФ приняло положительное решение о его перемещении на территорию достопримечательного места «Кварталы исторической застройки».

В данный момент здание находится в частной собственности, уточняет ИА «Карелinform». Владелец обеспечил расселение жильцов и профинансировал разработку проекта реставрации и перемещения. В качестве нового места размещения выбран участок на улице Федосовой. Специалисты уже обустроили на нем фундамент.

Дом Захаровых является объектом культурного наследия регионального значения. Отмечается, что вопрос о проведении работ по его сохранению и перемещении прорабатывался длительное время.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022