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Политолог оценил слова Санду о возможности объединения Молдавии и Румынии

Политолог Фетисов объяснил заявление Санду касательно возможности объединения Молдавии с Румынией
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Тему объединения Молдавии с Румынией нельзя назвать доминирующей в молдавском обществе. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду.

Тихая ассимиляция
Почти каждый четвертый молдаванин скоро будет иметь румынское гражданство

«Трактуется всегда, что Молдова стремится в ЕС и к объединению с Румынией, но вопрос гораздо глубже. Элементарная социология показывает: в своей массе молдаване готовы идти туда, где им предложат лучшие условия жизни. <…> Нельзя называть эту тему [объединения с Румынией] доминирующей, потому что молдаване просто хотят улучшения условий жизни», — отметил он.

Заявление Санду касательно того, что в настоящее время народ Молдавии не хочет объединения стран, говорит о том, что она тормозит данный вопрос, подчеркнул эксперт. Это хороший показатель для России, учитывая, что на молдавского лидера большое влияние имеют Евросоюз и США, добавил Фетисов.

«То, что она сама притормаживает эту тему, говорит о том, что Санду готова вести диалог и с Россией. Так что эти заявления надо воспринимать так, что Санду не готова послушно выполнять сейчас требования Госдепа США или Евросоюза, а всё-таки ищет какие-то варианты, лавируя между Россией и теми силами», — заключил политолог.

28 апреля президент Молдавии отметила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время народ этого не хочет или нет необходимого количества граждан, поддерживающих эту цель.

Ранее на этой неделе бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил о необходимости объединения страны с Румынией для защиты НАТО и Евросоюза от якобы имеющейся военной угрозы.

В 2009 году Бухарест упростил получение гражданства для молдаван. Жителей Молдавии освободили от прохождения собеседования на знание румынского языка, истории страны и культурных традиций. Теперь румынский паспорт могут получить все, кто проживал на территории Молдавии до 1940 года (на тот момент Бессарабия, две трети которой приходятся на Молдавию, была частью Румынии), а также их потомки до третьего колена.

При этом молдаванам не нужно отказываться и от своего «основного» паспорта. Большинство граждан республики сейчас используют румынское гражданство, чтобы без специальной визы работать на территории ЕС, периодически возвращаясь домой.

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