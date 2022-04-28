Эксперт назвал возможную причину отклонения Россией платежей за газ ФРГ и Австрии

Газпромбанк отклонил платеж за газ Германии и Австрии от Gazprom Marketing (GM&T), входящей в группу Gazprom Germania, возможно, из-за каких-то технических проблем, связанных с тем, что энергокомпания национализирована в ФРГ. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в четверг, 28 апреля.

«Я думаю, они просто ищут сейчас технический способ притирки, как осуществлять эти платежи в условиях того, что Gazprom Germania национализирована. Тут будет зависеть об общего желания властей Германии и компаний Германии, то есть они все-таки согласятся платить в рублях или нет», — рассказал эксперт.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Газпромбанк отклонил платеж за газ ФРГ и Австрии от Gazprom Marketing. Отмечалось, что иностранная компания пыталась оплатить топливо с помощью рублевого счета, как того требовала Россия. По данным агентства, отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года. Сейчас фирма пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком.

Кроме того, в четверг Bloomberg сообщил, что Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия требуют от Еврокомиссии более четких указаний в отношении постановления России об оплате за газ в рублях, поскольку текущие рекомендации некорректны. На неясные рекомендации пожаловались. ЕК пообещала доработать требования.

«Эта национализация — вопрос неоднозначный, это может быть форма компромисса, потому что теперь все претензии от потребителей, если им газа не хватит, будут идти уже не к «Газпрому», а к Gazprom Germania, которая контролируется Федеральным сетевым агентством [ФРГ]. Я не исключаю, что это такой способ продолжения поставок под видом того, что это теперь немецкая компания», — сказал Митрахович.

Он отметил, что если немецкие компании будут платить через схему, которую предложила Россия, в конечном счете всё будет работать.

Gazprom Germania GmbH, которая является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, ранее принадлежала «Газпром экспорту». В нее входит компания-дистрибутор Wingas — оператор подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading, в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.

4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало Gazprom Germania под попечительское управление немецкого Федерального сетевого агентства. Министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявлял, что оно будет осуществляться до 30 сентября и это временная регулировка.

Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах с 1 апреля на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. Холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Поручение президента России Владимира Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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