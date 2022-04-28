ООН заявила о работе с РФ и Украиной над эвакуацией жителей Мариуполя

Организация Объединенных Наций (ООН) работает с Россией и Украиной над организацией эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN.

«Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию гражданских лиц на территорию, контролируемую правительством Украины», — сказал Гутерриш.

По его словам, ООН работает с Минобороны РФ и властями Украины, чтобы понять, можно ли проводить эвакуацию мирных жителей.

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. По словам Хака, управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации мирных жителей с территории предприятия.

21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и вместо этого заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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