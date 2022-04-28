В ВР внесли проект выхода из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ

В Верховную раду (ВР) 28 апреля внесли законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне.

Инициатором проекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в раду данный проект 23 февраля.

Указанное соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в Душанбе.

Ранее, 16 февраля, рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций.

В июле 2021 года Украина официально вышла из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

До этого, в апреле 2021 года, правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных.