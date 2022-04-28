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В майские праздники изменится режим работы Московской канатной дороги

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Режим работы Московской канатной дороги будет изменен в майские праздники. Об этом пресс-служба канатной дороги сообщила в четверг, 28 апреля.

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«Праздничные выходные внесут свои коррективы в режим работы Московской канатной дороги. С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая станции будут открыты для посетителей с 10:00 до 23:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

При этом стоимость за проезд будет рассчитываться по тарифам выходных и праздничных дней.

11 мая поездка будет доступна с 16:00 до 22:00 по тарифу среды.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на майских праздниках.

Примерно 10–12 градусов тепла будет в Москве 1 мая. Далее прогнозируется небольшое потепление на один-два градуса, сообщает телеканал «360».

Накануне ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что холодный атмосферный фронт принесет с собой кратковременные дожди, но порывы ветра не превысят скорости 4-9 м/с, сообщается на сайте kp.ru.

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