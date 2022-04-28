Боксер Чудинов рассказал о настрое перед боем с Абдугофуровым

Российский боксер Федор Чудинов в четверг, 28 апреля, рассказал, что настраивается на тяжелый бой с Азизбеком Абдугофуровым, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам россиянина, он проводит ежедневные тренировки с отработкой комбинаций, ударов и защиты на протяжении месяца.

«Всё, что нужно, я уже сделал. Осталось только выйти на ринг, и тело само всё сделает, поэтому мне не нужно забивать себя мыслями. Всё сделано. Тренеры мне подскажут, если где-то буду ошибаться, поэтому мне надо просто сохранять спокойствие, быть готовым к завтрашнему дню, я готов, что тяжело будет, трудно. Я к этому готов», — заявил Чудинов.

Спортсмен отметил, что только на ринге станет понятно, насколько эффективными были тренировки.

«Я настроен на победу. Всегда настраиваюсь на полный бой. Нет такого, что: «А! Я его на втором раунде нокаутирую!» Я же не Мохаммед Али, чтобы прогнозы давать, мне не хватает опыта пока. Поэтому я всегда настраиваюсь на полный бой, на тяжелый бой, чтобы не расслабляться», — заключил российский боксер.

Накануне Азизбек Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Федора Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой, так как на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».