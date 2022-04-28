Прямой эфир

Боксер Чудинов рассказал о настрое перед боем с Абдугофуровым

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Федор Чудинов в четверг, 28 апреля, рассказал, что настраивается на тяжелый бой с Азизбеком Абдугофуровым, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов
Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

По словам россиянина, он проводит ежедневные тренировки с отработкой комбинаций, ударов и защиты на протяжении месяца.

«Всё, что нужно, я уже сделал. Осталось только выйти на ринг, и тело само всё сделает, поэтому мне не нужно забивать себя мыслями. Всё сделано. Тренеры мне подскажут, если где-то буду ошибаться, поэтому мне надо просто сохранять спокойствие, быть готовым к завтрашнему дню, я готов, что тяжело будет, трудно. Я к этому готов», — заявил Чудинов.

Спортсмен отметил, что только на ринге станет понятно, насколько эффективными были тренировки.

«Я настроен на победу. Всегда настраиваюсь на полный бой. Нет такого, что: «А! Я его на втором раунде нокаутирую!» Я же не Мохаммед Али, чтобы прогнозы давать, мне не хватает опыта пока. Поэтому я всегда настраиваюсь на полный бой, на тяжелый бой, чтобы не расслабляться», — заключил российский боксер.

Накануне Азизбек Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Федора Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой, так как на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022