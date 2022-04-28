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В ЭИСИ отметили активную позицию российских партий по ситуации в Донбассе

ЭИСИ: политические партии России принимают активное участие в организации помощи беженцам из Донбасса
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Внешние вызовы, последовавшие после начала проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса, смогли объединить российские политические партии, включая и давних оппонентов. К такому выводу пришли в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) в ходе состоявшегося 28 апреля круглого стола.

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«Та консолидация, которую регистрирует социология в обществе, она свойственна и партиям. И различные идеологические разногласия, в том числе непримиримые, — то, что было повесткой электоральных дебатов, всё это уходит на второй план перед общим вызовом, перед санкционными и прочими действиями деструктивного характера, которые против нашего общества сейчас происходят», — заявил политолог Александр Асафов.

По данным ЭИСИ, как минимум девять из 14 партий заняли активную позицию. Они оказывают помощь беженцам, собирают волонтерские движения, возят гуманитарную помощь и организуют правовую поддержку.

21 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также с Украины. Сотрудники будут помогать им объяснять их права и анализировать поступающую информацию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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