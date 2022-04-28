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Крыму выделят почти 4 млрд рублей на капремонт домов и благоустройство

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Крыму выделят деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство общественных пространств. Об этом сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства России.

Сообщается, что свыше 2 млрд рублей будет выделено на капитальный ремонт более 280 многоквартирных домов, в том числе на замену лифтов. Помимо этого еще почти 2 млрд рублей выделят на благоустройство общественных пространств.

«Крайне важно и дальше заниматься благоустройством территории республики, создавать в ее городах и селах пространства, где людям было бы комфортно жить. Для этого выделим еще 1,9 млрд рублей. Эти средства позволят привести в порядок парки, скверы, дворовые территории в 23 населенных пунктах полуострова», — добавил премьер-министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году на территории республики заменят около 500 лифтов. В целом старое лифтовое оборудование в республике планируют заменить в течение ближайших двух лет.

В феврале власти региона определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом площади Советской в Ялте. Стоимость контракта составила почти 409 млн рублей. Специалистам необходимо выполнить строительно-монтажные работы и благоустройство общественной территории, которое необходимо завершить к концу 2022 года.

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