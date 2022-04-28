Полсотни кустов кизильника высадили в Рязани

На площади Победы в Рязани высадили 55 кустов кизильника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новыми кустами заполнили пробелы в живой изгороди, образовавшиеся за несколько сезонов. В дальнейшем зеленые насаждения подстригут и подравняют, пишет 62INFO.ru.

Кизильник выращен в питомнике городской дирекции благоустройства. «Этот вид кустарника неприхотлив и отличается высокой декоративностью», — объяснили в администрации.

В конце марта стало известно, что в Рязани в этом году планируют высадить более 400 тыс. однолетних цветов. В их числе петуния, колеус, бегония и агератум. Работы проведут сотрудники дирекции благоустройства города.