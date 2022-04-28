Эксперты назвали марки — лидеры по продажам автомобилей в 2021 году

Специалисты консалтинговой компании EY (Ernst & Young) 28 апреля опубликовали данные с рейтингом наиболее популярных за 2021 год марок автомобилей. Сравнивали как количество проданных легковых и легких коммерческих машин, так и прибыль.

Так, первое место заняла японская корпорация Toyota Motor, реализовавшая за 2021 год 10 495 млн автомобилей. На втором месте немецкий концерн Volkswagen с 8303 млн, а на третьем американский General Motors с 6291 млн соответственно.

В Китае, наоборот, Volkswagen забрал себе первую строчку чарта с 3301 млн, General Motors — с 2892 млн автомобилей и Toyota — 1944 млн.

В США лидирующие позиции удерживают Toyota с 2332 млн, General Motors с 2218 млн и Ford — 1906 млн единиц. Европейцы отдали предпочтение Volkswagen, Stellantis и французскому Renault.

13 апреля китайский кроссовер Chery Tiggo назвали самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года: его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы.

На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в списке указаны модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.