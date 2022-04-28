«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию

Польша начала закупать российский газ через Германию по газопроводу «Ямал–Европа» из-за приостановки прямых поставок. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ им больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал–Европа», — сказал он.

Как утверждает Куприянов, объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки.

Ранее в этот же день заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер рассказал, что несколько десятков польских районов остались без газа в результате антироссийских санкций. Он отметил, что фирма Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. По его словам, чтобы восстановить газоснабжение, власти страны намерены изъять принадлежащую российской компании инфраструктуру.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Тогда же ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович, оценивая зависимость Польши и Болгарии от российского газа, заявил «Известиям», что неоплата поставок российского газа Польшей и Болгарией — это разные случаи, потому что у Варшавы и так были планы по отказу от голубого топлива из РФ к концу 2022 года. По его мнению, Болгария зависит от российского газа больше, чем Польша.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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