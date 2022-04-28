Опубликовано новое видео с места падения вертолета в Саратове

В распоряжении «Известий» появилось еще одно видео с места крушения вертолета в Саратове. Инцидент произошел 28 апреля.

На кадрах видно, как специалисты осматривают обломки воздушного судна. В лесополосе остались следы, характерные для падения вертолета.

Ранее в четверг мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет «Ансат», вылетевший из поселка Соколовый, упал на Кумысной поляне. Авиаинцидент произошел во время учебного полета. Предположительно, вертолет принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища. Исаев рассказал, что экипаж покинул судно, используя парашюты.

Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе, в результате погиб один человек, еще один пострадал. По информации «Известий», пострадавший контужен. Всего на борту было три человека, третий выжил, в настоящее время его ищут спасатели.

На месте находится губернатор Саратовской области Валерий Радаев, работают сотрудники оперативных служб региона, прокуратуры и Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первыми о крушении рассказали очевидцы. По их словам, после падения загорелась лесополоса.