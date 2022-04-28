В ГД предложили льготы при поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий. Об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале партии.

«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз», — заявил он.

Турчак уточнил, что право льготного поступления в вузы предлагается предоставлять детям ветеранов боевых действий, которые погибли при выполнении боевых задач за пределами России, получили инвалидность или были удостоены звания Героя России, передает RT.

26 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников спецоперации по освобождению Донбасса статусом ветерана боевых действий, сообщает телеканал «360».

Согласно документу, ветеранами являются военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и в ЛНР с 24 февраля 2022 года, передает НСН.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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