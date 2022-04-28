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В Тамбове оцифровали более 60 тыс. захоронений

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В Тамбове оцифровали более 60 тыс. захоронений, все они размещены на специальном сайте. Об этом сообщило 28 апреля ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Работа ведется городскими властями в рамках инвентаризации кладбищ, Тамбов является одним из немногих городов России, имеющих такой сервис.

Сообщается, что с помощью виртуального погоста каждый желающий по фамилии, имени и отчеству умершего может найти нужный участок, посмотреть его состояние по размещенным фотографиям и даже проложить к нему маршрут.

«К нам поступало много обращений от жителей других городов с просьбами помочь в поисках захоронений родственников по кладбищам Тамбова, поэтому три года назад и возникла идея оцифровки кладбищ. На Воздвиженском кладбище оцифровано около 14 тыс. захоронений, на Петропавловском — больше 46 тыс. Сейчас специалисты готовятся к оцифровке самого большого в городе Полынковского кладбища», — рассказал заместитель главы администрации Тамбова Юрий Клинков.

Захоронения, которые были проведены уже после оцифровки Воздвиженского и Петропавловского кладбищ, будут также внесены в электронную базу. Для этого налажено взаимодействие между смотрителями кладбищ и сотрудниками сервиса «Спецтехуниверсал». Специалисты отметили, что в процессе формирования электронной базы по техническим причинам в нее могли быть внесены данные не всех захоронений, если система не находит могилу, нужно сообщить об этом в сервис, чтобы ее нашли и внесли в электронный список.

В апреле аукцион на содержание муниципальных кладбищ в 2022 году объявил департамент городского хозяйства в Волгограде. Начальная стоимость контракта составила почти 13,4 млн рублей. Сообщается, что подрядчик займется содержанием 48 кладбищ, рабочие будут вести покраску и побелку, завозить техническую воду и песок для ухода за могилами, осуществлять сбор мусора и очистку дорог, кроме того, в обязанности подрядчика войдет уход за братскими и воинскими захоронениями.

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